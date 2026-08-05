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Quartier résidentiel Rare appartement - kikar hamedina

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,41M
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ID: 39684
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Tashah, 14

À propos du complexe

Appartement rare a vendre a Tel-Aviv, dans le quartier du Kikar Hamedina Immeuble boutique neuf 4em etage avec ascenseur 160m2 + 26m2 de terrasses (18+8) 5 pieces 2 salles de bain 3 W.C Grande suite parentale avec penderie 1 place de parking 3 expositions Mamad Prix: 10,300,000sh

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Tel-Aviv, Israël
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