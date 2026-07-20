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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, calme, clair, dans rue calme, magnifique, rénové, spacieux

Tel-Aviv, Israël
depuis
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ID: 38585
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Abarbanel, 54

À propos du complexe

florentine !!!!!!!!! parking !!!! ascenseur !! balcon !! immmeuble recent magnifique 3 pieces spacieux 85 m2 + 6 de balcon a ne pas louper !!!!!!!!!!!

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Tel-Aviv, Israël
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