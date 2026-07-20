  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Beit vagan - holyland

Quartier résidentiel Beit vagan - holyland

Jérusalem, Israël
depuis
$2,624
;
8
Laisser une demande
ID: 38633
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    brhm prrh

À propos du complexe

Beau 4 pièces à louer avec 3 chambres à coucher, belle mirpeset de 12 m² avec une vue magnifique. Parking inclus. Disponible à partir de juillet.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Sublime 3 pièces + balcon / immeuble moderne avec parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima
Kadima, Israël
depuis
$1,87M
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces neuf, emplacement de choix bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$1,36M
Quartier résidentiel Vivre nahlaot : charme, lumière et potentiel d'investissement au cœur de jérusalem – jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$882,320
Quartier résidentiel Appartement familial de 4 pièces rénové – 2 salles de bains, spacieux et lumineux
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,71M
Vous regardez
Quartier résidentiel Beit vagan - holyland
Jérusalem, Israël
depuis
$2,624
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! 3 pièces neuf du kablan à louer, au cœur de guivat shmouel, proche de tel aviv
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! 3 pièces neuf du kablan à louer, au cœur de guivat shmouel, proche de tel aviv
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! 3 pièces neuf du kablan à louer, au cœur de guivat shmouel, proche de tel aviv
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! 3 pièces neuf du kablan à louer, au cœur de guivat shmouel, proche de tel aviv
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! 3 pièces neuf du kablan à louer, au cœur de guivat shmouel, proche de tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel À ne pas manquer ! 3 pièces neuf du kablan à louer, au cœur de guivat shmouel, proche de tel aviv
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! 3 pièces neuf du kablan à louer, au cœur de guivat shmouel, proche de tel aviv
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$2,558
Référence : 6989 Nouveau quartier proche de toutes commodités et de Tel Aviv Immeuble neuf de 17 étages 3 pièces neuf du kablan dont mamad Surface de 74 m2 Terrasse de 14 m2 avec vue dégagée 13e étage avec ascenseurs Climatisation Volets électriques 2 salles de bain, 2 toilettes Parki…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Lev ha'ir – beau 3 pièces avec terrasse souccah
Quartier résidentiel Lev ha'ir – beau 3 pièces avec terrasse souccah
Quartier résidentiel Lev ha'ir – beau 3 pièces avec terrasse souccah
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,62M
Appartement à vendre au Lev Ha'ir, Tel-Aviv, à proximité de Rothschild et Neve Tzedek. Immeuble récent. 4ème étage sur 5 avec ascenseur. 3 pièces. 68 m² + 12 m² de terrasse ouverte à ciel ouvert (Souccah). Mamad. 1 parking. 1 cave. Double exposition. Prix : 4 950 000 ₪
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique appartement dans l'un des petits immeubles du complexe gindi à tel-aviv
Quartier résidentiel Magnifique appartement dans l'un des petits immeubles du complexe gindi à tel-aviv
Quartier résidentiel Magnifique appartement dans l'un des petits immeubles du complexe gindi à tel-aviv
Quartier résidentiel Magnifique appartement dans l'un des petits immeubles du complexe gindi à tel-aviv
Quartier résidentiel Magnifique appartement dans l'un des petits immeubles du complexe gindi à tel-aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Magnifique appartement dans l'un des petits immeubles du complexe gindi à tel-aviv
Quartier résidentiel Magnifique appartement dans l'un des petits immeubles du complexe gindi à tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,23M
Dans les tours basses de Gindi, Tel-Aviv. - Appartement de 4 pièces très spacieuses (4,5 pièces à l'origine). - Surface habitable d'environ 116 m² + balcons d'environ 20 m². - Situé au 6ème étage (2ème étage donnant sur le jardin), avec une vue imprenable sur la verdure. - 2 places de parki…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller