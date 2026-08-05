  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel Emplacement idéal ! grand 3 pièces à vendre proche de la mer et des commerces, centre-ville, bat yam

Quartier résidentiel Emplacement idéal ! grand 3 pièces à vendre proche de la mer et des commerces, centre-ville, bat yam

Bat Yam, Israël
depuis
$662,000
;
6
Laisser une demande
ID: 39680
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/08/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

À propos du complexe

Référence : BY 231 Quartier : centre-ville, proche de la mer, des commerces, et du nouveau tramway Immeuble après Tama 38 Joli 3 pièces spacieux Surface de 80 m2 Terrasse de 10 m2 2e étage avec ascenseur Climatisation Parking privé Actuellement loué à 4600 nis/mois

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Immeuble éclectique proche hôtel montefiore
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,22M
Quartier résidentiel Appartement d'exception à l'entrée de tel aviv (ramat gan/givataim)
Givatayim, Israël
depuis
$2,48M
Quartier résidentiel À 50 mètres du lac
Ascalon, Israël
depuis
$592,490
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh - 3-4-5 pièces, rez-de-jardin et penthouses
Bet Shemesh, Israël
depuis
$728,200
Quartier résidentiel Appartement à louer – 2 pièces, 55 m² – bet hakerem, jérusalem | 1er étage, terrasse 8 m² sans souccah, dans immeuble neuf de 4 étages
Jérusalem, Israël
depuis
$2,152
Vous regardez
Quartier résidentiel Emplacement idéal ! grand 3 pièces à vendre proche de la mer et des commerces, centre-ville, bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$662,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet neuf – ra'anana
Quartier résidentiel Projet neuf – ra'anana
Quartier résidentiel Projet neuf – ra'anana
Quartier résidentiel Projet neuf – ra'anana
Quartier résidentiel Projet neuf – ra'anana
Raanana, Israël
depuis
$1,15M
NOUVEAU PROGRAMME EN PRÉVENTE – RA'ANANA | RUE HAGALIL Mardochée Khayat est fier de vous présenter un nouveau programme immobilier d'exception, réalisé par l'un des constructeurs les plus prestigieux de Ra'anana. Situé rue Hagalil, à quelques pas de la célèbre rue Ahuza, ce projet bénéfici…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Penthouse rare à louer — museum résidence jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse rare à louer — museum résidence jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse rare à louer — museum résidence jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse rare à louer — museum résidence jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse rare à louer — museum résidence jérusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Penthouse rare à louer — museum résidence jérusalem
Quartier résidentiel Penthouse rare à louer — museum résidence jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$5,958
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,44M
Référence : TL 2407 Nouveau projet unique de deux immeubles Idéal pour un pied à terre et/ou investissement et/ou Airbnb Quartier: en plein cœur de Ben Yehuda, proche de la mer Dans ce projet il reste à la vente des appartements de 2 et 3 pièces dont 2 penthouses A partir du 3e étage avec …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller