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Quartier résidentiel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave

Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,50M
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10
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ID: 35570
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Beeri, 9

À propos du complexe

Situé au 9 rue Barry, dans un immeuble neuf de standing. Magnifique appartement lumineux de 3 pièces de 85 m² avec balcon de 12 m². 2e étage, à l'arrière. 2 chambres et 2 salles de bains. Deux ascenseurs. Place de parking cadastrale et cave.

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Tel-Aviv, Israël
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