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Quartier résidentiel Investissement à jérusalem – fort potentiel de valorisation

Jérusalem, Israël
depuis
$656,000
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3
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ID: 38621
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaNurit, 21

À propos du complexe

INVESTISSEMENT À JÉRUSALEM – FORT POTENTIEL DE VALORISATION À IR GANIM Situé rue Hanourit, dans le quartier d'Ir Ganim, cet appartement de 3 pièces au 4e étage (sans ascenseur) représente une excellente opportunité d'investissement. L'appartement nécessite une rénovation complète, mais bénéficie d'un fort potentiel de valorisation. Le secteur fait l'objet d'importants projets de rénovation urbaine et de Pinouï-Binouï, faisant d'Ir Ganim l'un des quartiers à suivre à Jérusalem. • Prix particulièrement attractif pour Jérusalem • Fort potentiel de plus-value à moyen et long terme • Idéal pour investisseurs ou marchands de biens • Quartier en pleine évolution Prix : 2 000 000 ₪ Pour toute information : Johann Di Napoli Benchetrit Immobilier 058-555-2632

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Jérusalem, Israël
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