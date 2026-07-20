  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  4. Quartier résidentiel Penthouse en plein centre-ville de netanya

Quartier résidentiel Penthouse en plein centre-ville de netanya

Netanya, Israël
depuis
$1,28M
;
11
Laisser une demande
ID: 38449
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

À propos du complexe

À VENDRE : penthouse luxueux en centre-ville, dans une rue calme. Situé dans un nouvel immeuble boutique de 5 étages, cet appartement est très spacieux avec environ 140 m² de surface habitable et une immense mirpeset d'environ 90 m². L'appartement est entièrement meublé (il suffit d'arriver avec ses valises), il dispose d'un grand salon lumineux, d'un aquarium intérieur spectaculaire, d'une cuisine casher et d'une suite parentale avec balcon privé. Un appartement qui vaut vraiment le détour !

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Centre-ville. bel immeuble récent. proche de tous les commerces.
Raanana, Israël
depuis
$1,08M
Quartier résidentiel À louer - tour white city - appartement haut de gamme 4 piÈces avec parking et terrasse
Tel-Aviv, Israël
depuis
$9,840
Quartier résidentiel Belle occasion à ne pas manquer ! appartement 4 pièces entièrement meublé à louer, centre-ville, netanya
Netanya, Israël
depuis
$2,460
Quartier résidentiel Ashdod – appartement À vendre dans le quartier central le plus recherchÉ
Ashdod, Israël
depuis
$774,080
Quartier résidentiel Immeuble récent - centre ville
Netanya, Israël
depuis
$754,400
Vous regardez
Quartier résidentiel Penthouse en plein centre-ville de netanya
Netanya, Israël
depuis
$1,28M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Magnifique duplex rénové avec terrasse, calme, proche de la mer - À ne pas manquer !
Quartier résidentiel Magnifique duplex rénové avec terrasse, calme, proche de la mer - À ne pas manquer !
Quartier résidentiel Magnifique duplex rénové avec terrasse, calme, proche de la mer - À ne pas manquer !
Quartier résidentiel Magnifique duplex rénové avec terrasse, calme, proche de la mer - À ne pas manquer !
Quartier résidentiel Magnifique duplex rénové avec terrasse, calme, proche de la mer - À ne pas manquer !
Quartier résidentiel Magnifique duplex rénové avec terrasse, calme, proche de la mer - À ne pas manquer !
Herzliya, Israël
depuis
$1,96M
Magnifique duplex situé entre Dizengoff et la mer. 93 m² habitables + balcon + terrasse au 5/6ème étage. 4 pièces, 2 salles de bains, lumineux, immeuble récent
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, calme, clair, magnifique, neuf, proche de la mer, rénové, spacieux
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, calme, clair, magnifique, neuf, proche de la mer, rénové, spacieux
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, calme, clair, magnifique, neuf, proche de la mer, rénové, spacieux
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, calme, clair, magnifique, neuf, proche de la mer, rénové, spacieux
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, calme, clair, magnifique, neuf, proche de la mer, rénové, spacieux
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, calme, clair, magnifique, neuf, proche de la mer, rénové, spacieux
Herzliya, Israël
depuis
$2,15M
magnifique duplex situe entre bazel et la plage mestistim( namal tel aviv ) 4.5 pieces 100 m2 habitable + 22 m2 de terrasse spacieux lumineux
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement toit / penthouse, lev tel aviv, lev hair nord, tel aviv–yafo
Quartier résidentiel Appartement toit / penthouse, lev tel aviv, lev hair nord, tel aviv–yafo
Quartier résidentiel Appartement toit / penthouse, lev tel aviv, lev hair nord, tel aviv–yafo
Quartier résidentiel Appartement toit / penthouse, lev tel aviv, lev hair nord, tel aviv–yafo
Quartier résidentiel Appartement toit / penthouse, lev tel aviv, lev hair nord, tel aviv–yafo
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement toit / penthouse, lev tel aviv, lev hair nord, tel aviv–yafo
Quartier résidentiel Appartement toit / penthouse, lev tel aviv, lev hair nord, tel aviv–yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,28M
Appartement toit / Penthouse, Lev Tel Aviv, Lev HaIr Nord, Tel Aviv–Yafo 5 pièces | 4ᵉ étage sur 4 | 180 m² À vendre directement par le propriétaire, au cœur de Tel Aviv, dans une rue calme et recherchée : un appartement toit duplex de 5 pièces. 115 m² construits + 65 m² de toit-terrasse. …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller