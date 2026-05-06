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Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m², 17ème bayit vegan jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$2,21M
06/05/2026
$2,21M
05/05/2026
$2,20M
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8
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ID: 35626
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Tora VeAvoda, 6 Himmelfarb

À propos du complexe

Penthouse 5 pièces 167m² avec 44m² terrasse, 17ème Bayit Vegan Jérusalem En exclusivité, magnifique penthouse situé au 17ème étage d'un immeuble neuf avec 3 ascenseurs dont 2 de shabbat, spacieux et lumineux, il offre une vue magnifique. Situé à la limite de Bet Vegan/Kiryat Yovel. Endroit idéal en termes de commodités et de connectivité ! Avec de nombreux restaurants, commerces, il offre une vie urbaine animée. De plus, la proximité du tramway menant rapidement au train pour Tel Aviv et à la gare centrale de bus pour toutes les villes d'Israël est un avantage non négligeable pour vos déplacements. C'est un emplacement exceptionnel pour une vie pratique et dynamique. Idéal pour ceux qui recherchent une vie religieuse active à proximité de synagogues et d'écoles. Construit sur un seul étage, ce logement de 5 pièces avec salon et salle à manger de 167m² et 44m² de terrasse ouverte de tous côtés sur une vue splendide, comprend 4 chambres dont une parentale, avec 2 parkings et une cave. Il est également climatisé, avec chauffage au sol, interphone vidéo, vide-ordures sur le palier, doud chemesh, volets électriques mais aussi manuels pour le Shabbat, sécurisé par une porte blindée et un système de détecteur d'incendie… Prix : 6.500.000₪ (Ce prix n'inclut pas notre commission d'agence qui est de 2% hors taxe)

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
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Épiceries
Loisirs

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