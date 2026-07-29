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Quartier résidentiel À ne pas manquer ! mini penthouse 3 pièces avec piscine privée et terrasse - aquarelle ganim bet

Eilat, Israël
depuis
$2,296
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ID: 39617
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 28/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district de Beer-Sheva
  • Ville
    Eilat

À propos du complexe

Superbe appartement de 3 pièces en rez-de-jardin avec piscine privée et terrasse, situé dans le quartier d'Aquarelle Ganim Bet. Beaux volumes : salon, coin salle à manger et petit bar, chambre parentale et salon ouvert. Terrasse avec espace de détente donnant sur sa piscine privée. Curieux s'abstenir. Disponible entièrement meublé. Prix du loyer hors charges. Cautions, garant et garanties demandés. Disponible à partir du 15-04-2026.

Localisation sur la carte

Eilat, Israël
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