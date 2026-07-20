Quartier résidentiel Superbe duplex avec parking et ascenseur à deux pas de la mer

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Nouveauté en vente en exclusivité
Au 35 rue Shalom Aleichem
Rue calme et centrale, à deux pas de la mer.
Un bien unique et exceptionnel vous est proposé :
Un appartement de 5 pièces de 114 m² sur 2 niveaux (2e et 3e étages) avec une luxueuse terrasse ensoleillée de 11 m².
Ascenseur desservant les deux niveaux !
Au 1er niveau : Spacieux séjour/cuisine, chambre, salle de bains et balcon.
Au 2e niveau : 3 chambres dont une suite parentale avec salle de bains.
Parking couvert (2 places).
Immeuble bien entretenu.
Sécurité locative assurée !
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Tel-Aviv, Israël
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