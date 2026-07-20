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Quartier résidentiel Superbe duplex avec parking et ascenseur à deux pas de la mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,13M
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ID: 38293
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shalom Aleichem, 35

À propos du complexe

Nouveauté en vente en exclusivité Au 35 rue Shalom Aleichem Rue calme et centrale, à deux pas de la mer. Un bien unique et exceptionnel vous est proposé : Un appartement de 5 pièces de 114 m² sur 2 niveaux (2e et 3e étages) avec une luxueuse terrasse ensoleillée de 11 m². Ascenseur desservant les deux niveaux ! Au 1er niveau : Spacieux séjour/cuisine, chambre, salle de bains et balcon. Au 2e niveau : 3 chambres dont une suite parentale avec salle de bains. Parking couvert (2 places). Immeuble bien entretenu. Sécurité locative assurée !

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Tel-Aviv, Israël
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