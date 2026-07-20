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Quartier résidentiel À louer – appartement 3 pièces à ashdod – quartier city

Ashdod, Israël
depuis
$1,870
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3
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ID: 38844
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    HaZionut, 125

À propos du complexe

À louer – Appartement 3 pièces à Ashdod – Quartier City Situé rue Hatsionout, en plein cœur du quartier City à Ashdod, cet agréable appartement de 3 pièces bénéficie d'un emplacement idéal, à proximité immédiate des commerces, des transports, des écoles et de toutes les commodités. Caractéristiques : 3 pièces Mamad Climatisation Parking privé Emplacement central, proche de tout Disponible à partir du 1er septembre. Pour plus d'informations ou pour organiser une visite, contactez-nous.

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Ashdod, Israël
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