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Quartier résidentiel Avec terrasse, balcon sur la mer, clair, vue sur la mer

Netanya, Israël
depuis
$1,97M
06/05/2026
$1,97M
05/05/2026
$1,96M
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4
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ID: 35747
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya

À propos du complexe

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Tres Gros Potentiel. 124 m2 selon arnona. Terrasse. Stationnement Duplex 4,5 pièces Pleine vue mer invraisemblable.

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Netanya, Israël
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