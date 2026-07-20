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Quartier résidentiel Penthouse - immeuble de standing - rothschild

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,66M
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8
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ID: 38323
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahmani, 31

À propos du complexe

Penthouse à vendre à Tel Aviv dans le quartier de Rothschild - Immeuble de standing - Environ 118,5 m² - Environ 16,5 m² de balcon au rez-de-chaussée - Plus un toit d'environ 67 m² au cadastre Un penthouse unique et bien conçu, dans l'un des plus beaux immeubles de Tel Aviv ! ▪️4 chambres dont une suite parentale ▪️2 salles de bain ▪️3 expositions ▪️Ascenseur jusqu'à l'étage ▪️Stationnement privé et attitré ! Prix : 11 150 000 NIS

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Tel-Aviv, Israël
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