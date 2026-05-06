  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle

Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle

Ascalon, Israël
depuis
$540,600
06/05/2026
$540,600
05/05/2026
$537,420
;
7
Laisser une demande
ID: 35536
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Yefe Nof, 25

À propos du complexe

À la marina, à 1 min de la plage, très belle affaire. Appartement 3 pièces de 60 m² avec terrasse de 12 m² avec une très belle vue mer. Parking souterrain.

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces avec balcon souccah
Jérusalem, Israël
depuis
$901,000
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces - tour lieber - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,80M
Quartier résidentiel Grand 4 pièces de standing avec vue sur tout tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,87M
Quartier résidentiel A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,75M
Quartier résidentiel Superbe 4 chambres tour yoo avec parkings, balcon et mamad
Tel-Aviv, Israël
depuis
$7,20M
Vous regardez
Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Ascalon, Israël
depuis
$540,600
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet rue nahalat benyamin, a 20m de la coulee verte - forte opportunite pour investissement
Quartier résidentiel Projet rue nahalat benyamin, a 20m de la coulee verte - forte opportunite pour investissement
Quartier résidentiel Projet rue nahalat benyamin, a 20m de la coulee verte - forte opportunite pour investissement
Quartier résidentiel Projet rue nahalat benyamin, a 20m de la coulee verte - forte opportunite pour investissement
Quartier résidentiel Projet rue nahalat benyamin, a 20m de la coulee verte - forte opportunite pour investissement
Quartier résidentiel Projet rue nahalat benyamin, a 20m de la coulee verte - forte opportunite pour investissement
Quartier résidentiel Projet rue nahalat benyamin, a 20m de la coulee verte - forte opportunite pour investissement
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,31M
Projet résidentiel exclusif rue Nahalat Benyamin: immeuble boutique luxueux de 5 étages abritant 23 appartements et deux penthouses d’exception avec terrasses et jacuzzi privatifs. Appartements avec hauteur sous plafond généreuse et finitions soignées Livraison fin 2028 Permis obtenu Gara…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$1,16M
Mardochee Khayat vous propose de vivre dans un nouveau projet dans le quartier de Galey yam. La construction architecturale vous offre de vivre dans un complexe de trois bâtiments au pied d'un centre commercial où de belles marques seront présentes. Près de la nouvelle mairie de Netanya, bus…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Résidence boutique à mekor haim – 4 pièces d'exception avec terrasse & prestations luxe
Quartier résidentiel Résidence boutique à mekor haim – 4 pièces d'exception avec terrasse & prestations luxe
Quartier résidentiel Résidence boutique à mekor haim – 4 pièces d'exception avec terrasse & prestations luxe
Quartier résidentiel Résidence boutique à mekor haim – 4 pièces d'exception avec terrasse & prestations luxe
Quartier résidentiel Résidence boutique à mekor haim – 4 pièces d'exception avec terrasse & prestations luxe
Quartier résidentiel Résidence boutique à mekor haim – 4 pièces d'exception avec terrasse & prestations luxe
Quartier résidentiel Résidence boutique à mekor haim – 4 pièces d'exception avec terrasse & prestations luxe
Jérusalem, Israël
depuis
$3,162
Dans le quartier recherché de Mekor Haim, à proximité de Baka, à quelques minutes du centre commercial Hadar, à deux pas de la promenade du Parc HaMesila et face aux commerces et supermarchés de Talpiot. Dans un immeuble boutique neuf avec lobby prestigieux et ascenseurs de Shabbat. Magnif…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller