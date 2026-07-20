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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble

Tel-Aviv, Israël
depuis
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ID: 38696
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Référence: TL 2474 Quartier: Centre Vile Immeuble après Tama Joli 3 pièces Surface: 68 m2 Terrasse: 10 m2 1er étage avec ascenseur Climatisation Parking robotique

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Tel-Aviv, Israël
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