  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Giv'at Shmuel

Nouveaux bâtiments à vendre en Giv'at Shmuel

appartements
2
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Quartier résidentiel Vivre à givat shmouel - quartier ramat adar –: qualité de vie au cœur d’israël – 8 derniers appartements disponibles !
Quartier résidentiel Vivre à givat shmouel - quartier ramat adar –: qualité de vie au cœur d’israël – 8 derniers appartements disponibles !
Quartier résidentiel Vivre à givat shmouel - quartier ramat adar –: qualité de vie au cœur d’israël – 8 derniers appartements disponibles !
Quartier résidentiel Vivre à givat shmouel - quartier ramat adar –: qualité de vie au cœur d’israël – 8 derniers appartements disponibles !
Quartier résidentiel Vivre à givat shmouel - quartier ramat adar –: qualité de vie au cœur d’israël – 8 derniers appartements disponibles !
Quartier résidentiel Vivre à givat shmouel - quartier ramat adar –: qualité de vie au cœur d’israël – 8 derniers appartements disponibles !
Quartier résidentiel Vivre à givat shmouel - quartier ramat adar –: qualité de vie au cœur d’israël – 8 derniers appartements disponibles !
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$1,26M
Nous sommes ravis de vous présenter un nouveau programme immobilier prestigieux au sein du tout nouveau quartier Ramat Adar à Givat Shmouel, une adresse en plein essor qui attire de plus en plus de familles de qualité, de jeunes actifs et de professions libérales. Pourquoi choisir Ramat Adar…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Vivre à givat shmouel - quartier ramat adar –: qualité de vie au cœur d’israël – 8 derniers appartements disponibles !
Quartier résidentiel Vivre à givat shmouel - quartier ramat adar –: qualité de vie au cœur d’israël – 8 derniers appartements disponibles !
Quartier résidentiel Vivre à givat shmouel - quartier ramat adar –: qualité de vie au cœur d’israël – 8 derniers appartements disponibles !
Quartier résidentiel Vivre à givat shmouel - quartier ramat adar –: qualité de vie au cœur d’israël – 8 derniers appartements disponibles !
Quartier résidentiel Vivre à givat shmouel - quartier ramat adar –: qualité de vie au cœur d’israël – 8 derniers appartements disponibles !
Quartier résidentiel Vivre à givat shmouel - quartier ramat adar –: qualité de vie au cœur d’israël – 8 derniers appartements disponibles !
Quartier résidentiel Vivre à givat shmouel - quartier ramat adar –: qualité de vie au cœur d’israël – 8 derniers appartements disponibles !
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$1,16M
Nous sommes ravis de vous présenter un nouveau programme immobilier prestigieux au sein du tout nouveau quartier Ramat Adar à Givat Shmouel, une adresse en plein essor qui attire de plus en plus de familles de qualité, de jeunes actifs et de professions libérales. Pourquoi choisir Ramat Adar…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller