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Quartier résidentiel Magnifique 3 pieces situe entre gordon et bd ben gourion

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,56M
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ID: 38469
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shlomo Cheech Lahat Promenade

À propos du complexe

appartement renove avec charme lumineux avec balcon salon spacieux 2 salles de bains a 13 mn de la mer !!!!!!!!!

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Tel-Aviv, Israël
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