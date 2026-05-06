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Quartier résidentiel Villa privée de luxe à vendre – neve hof, rishon lezion

Rishon LeZion, Israël
depuis
$2,55M
06/05/2026
$2,55M
05/05/2026
$2,53M
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10
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ID: 35838
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    Heil HaHimush

À propos du complexe

À vendre : villa privée haut de gamme située dans le quartier recherché de Neve Hof, à Rishon LeZion. Emplacement idéal : rue HaIgeret, rue calme et très recherchée, à proximité de la mer. La propriété bénéficie d’un immense jardin entourant toute la villa, offrant une intimité totale et une atmosphère paisible. Située dans un quartier résidentiel de qualité, particulièrement adapté aux familles. Le bien est actuellement loué avec des locataires prêts à rester, ce qui permet de bénéficier immédiatement d’un rendement locatif. Caractéristiques du bien : Terrain de 587 m² Environ 350 m² construits 9 pièces spacieuses Répartie sur 3 étages + sous-sol Convient aussi bien pour une résidence principale que pour un investissement

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Rishon LeZion, Israël
Loisirs

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