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Quartier résidentiel Montefiore - 2 pièces

Tel-Aviv, Israël
depuis
$770,800
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9
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ID: 38348
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Montefiore, 36

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans le quartier de Montefiore proche d'Azrieli, du tramway, supermarchés, cafés et restaurants. Immeuble récent de 2008. 1er étage sur 6 avec ascenseur. 2 pièces. 36.5m² + 5m² de balcon en façade. Mamad. 2 expositions. Calme et lumineux. Prix : 2,350,000sh

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Tel-Aviv, Israël
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