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Quartier résidentiel À ne pas manquer ! agréable, calme, lumineux, magnifique, rénové, spacieux

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,61M
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ID: 38602
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Melchet, 23

À propos du complexe

Idéal pied-à-terre ! Magnifique appartement de 72 m² + 8 m² de terrasse avec ascenseur et mamad. À ne pas louper !

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Tel-Aviv, Israël
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