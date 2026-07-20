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Quartier résidentiel Mekor haim

Jérusalem, Israël
depuis
$869,200
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Quartier résidentiel Mekor haim
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ID: 38805
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaRechavim, 11

À propos du complexe

Proche des commerces et du tramway, ascenseur, mamad, 62 m², parking couvert. 2650000 Ch.

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Jérusalem, Israël
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