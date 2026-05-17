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Quartier résidentiel Pres de la mer: magnifique penthouse entièrement meublé avec piscine sur le toit.

Tel-Aviv, Israël
depuis
$11,50M
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ID: 36594
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Dans le vieux nord de Tel Aviv, près de la mer avec vue sur la mer, magnifique penthouse entièrement meublé avec piscine sur le toit. La vue sur la mer est incroyable ! Disponible immédiatement. Pour plus d’informations, contactez-moi en privé. Aya n the Old North of Tel Aviv, near the sea with a stunning sea view, a beautiful fully furnished penthouse with a rooftop pool. The sea view is absolutely breathtaking! Available for immediate move-in. For more information, contact me privately. aya

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Tel-Aviv, Israël
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