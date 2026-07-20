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Quartier résidentiel Calme, investi, au centre, bon emplacement, grand, luxueux, bien agencé, clair, spacieux, entierement meuble, grand jardin, hauts plafonds, magnifique

Ramat Gan, Israël
depuis
$3,90M
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10
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ID: 38644
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Ramat Gan
  • Adresse
    Truman, 19

À propos du complexe

Référence: RG 106 Magnifique villa a Ramat Gan Quartier: Ramat Chen 6 pieces Terrain: 417 m2 Surface habitable: 230 m2 Jardin Piscine Plafonds de 8 mètres de haut ! Meubles luxueux Grande suite parentale avec dressing Climatisation

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Ramat Gan, Israël
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