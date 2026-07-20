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Quartier résidentiel Superbe appartement dans le vieux nord

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,72M
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ID: 38345
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nordau Avenue, 31

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans le Vieux Nord, à quelques pas de la mer. Immeuble neuf. Livraison pour mai 2026. 4ème étage avec ascenseur. 3 pièces. 2 salles de bain. 81,5 m² + 9 m² de terrasse en façade. Prix : 5 255 000 sh.

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Tel-Aviv, Israël
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