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Quartier résidentiel Centre-ville - vue dégagée

Netanya, Israël
depuis
$721,600
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ID: 38340
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Israel Zangvil, 15

À propos du complexe

Bel appartement à vendre au centre-ville de Netanya à proximité du Shuk, du Mall et de la station de bus centrale. Immeuble neuf. 8ème étage sur 12 avec 2 ascenseurs. 3 pièces. 2 salles de bain. 90 m² + 12 m² de mirpeset. 1 place de parking. 1 cave. 2 expositions : Sud, Ouest. Prix : 2,200,000 sh. Idéal pour un investissement comme pour y habiter.

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Netanya, Israël
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