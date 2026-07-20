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Quartier résidentiel Magnifique appartement très bien situé

Ramat Gan, Israël
depuis
$1,05M
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ID: 38740
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Ramat Gan
  • Adresse
    Truman, 19

À propos du complexe

Référence: RG 113 Quartier: Ramat Gan, rue très calme Idéal pour investissement ou Alya Proche commerces et vie communautaire (synagogues, école, proche parc Hayarkon) 4 pièces Surface de 104 m² Terrasse de 13 m² Au 1er étage d'une tour de 25 étages 4 ascenseurs dont un de shabbat 2 salles de bain + 2 toilettes Parking / Cave Tour avec salle de sport

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Ramat Gan, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

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