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Quartier résidentiel Appartement de 3 pièces neuf en prévente

Ashdod, Israël
depuis
$498,560
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ID: 38789
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Sderot Herzl

À propos du complexe

Appartement 3 pièces Une opportunité exceptionnelle pour investisseurs et jeunes couples ! Vente sur plan Dans un prestigieux programme immobilier à Ashdod Appartements neufs dans un programme de rénovation urbaine de prestige, avec financement dès le premier shekel ! Pourquoi choisir ici ? ✔ Emplacement idéal – le quartier Aleph en plein développement, à proximité de la mer, des centres de loisirs et commerciaux, des transports en commun et de l'autoroute 4. ✔ Construction de prestige et de grande qualité – façade luxueuse, magnifique hall d'entrée, ascenseur moderne. ✔ Finitions haut de gamme – cuisine équipée. Carrelage luxueux 80x80, toilettes séparées. ✔ Environnement agréable – un quartier verdoyant et bien entretenu. Caractéristiques de l'appartement : • 52 m² habitables + 3 m² de terrasse ensoleillée • Inclus : Mamad aux nouvelles normes (module de distribution d'eau et de gaz) Garantie constructeur de 7 ans Disponibilité : 36 mois après la signature du contrat. Prix spécial en prévente ! Les 2 premiers appartements à seulement 1 520 000 NIS ! (Conformément à la loi sur la vente)

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Ashdod, Israël
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