Quartier résidentiel Appartement de 3 pièces neuf en prévente

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Appartement 3 pièces
Une opportunité exceptionnelle pour investisseurs et jeunes couples !
Vente sur plan
Dans un prestigieux programme immobilier à Ashdod
Appartements neufs dans un programme de rénovation urbaine de prestige, avec financement dès le premier shekel !
Pourquoi choisir ici ?
✔ Emplacement idéal – le quartier Aleph en plein développement, à proximité de la mer, des centres de loisirs et commerciaux, des transports en commun et de l'autoroute 4.
✔ Construction de prestige et de grande qualité – façade luxueuse, magnifique hall d'entrée, ascenseur moderne.
✔ Finitions haut de gamme – cuisine équipée. Carrelage luxueux 80x80, toilettes séparées.
✔ Environnement agréable – un quartier verdoyant et bien entretenu.
Caractéristiques de l'appartement :
• 52 m² habitables + 3 m² de terrasse ensoleillée
• Inclus : Mamad aux nouvelles normes (module de distribution d'eau et de gaz)
Garantie constructeur de 7 ans
Disponibilité : 36 mois après la signature du contrat.
Prix spécial en prévente !
Les 2 premiers appartements à seulement 1 520 000 NIS ! (Conformément à la loi sur la vente)
Localisation sur la carte
Ashdod, Israël
Épiceries
Loisirs
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