Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, projet de qualité

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Reference : HD 108
Magnifique projet de deux immeubles dans le nouveau quartier de Hadera
Un country club est en construction a 300 mètres du projet , école , commerce , salle de sport , terrain de tennis .
le 1er immeuble est de 23 étages , le second 21 étages .
4 ascenseurs , 6 appartements par étage .
Plusieurs appartements à la vente de 3 à 5 pièces
Chaque appartement est reçu avec une place de parking et une cave privée souterrain.
Les 5 pièces sont reçues avec 2 places de parking .
Le promoteur promet de magnifique finitions ainsi qu'une pause complète de climatisation dans chaque appartement
3 pièces :
83.5 m2 + 15 m2 de terrasse
À partir du 1 er étage
Prix: sur demande
4 pièces :
1er modèle : 92 m2 + 12 m2 de terrasse
A partir de 2.730.000 nis
2eme modèle: 106 m2 + 24 m2 de terrasse
Prix: À partir de 2.820.000 nis
5 pièces :
1er modèle : 120 m2 + 44 m2 de terrasse
2eme modèle : 124 m2 +42 m2 de terrasse
3ème modèle : 127 m2 + 48 m2 de terrasse
À partir de 2.990.000 nis
Modalités de paiement :
20% a la signature
les 80 % restant jusqu'à la remise des clés .
Livraison du projet : 2028
Localisation sur la carte
Hadera, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
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