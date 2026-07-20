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Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, projet de qualité

Hadera, Israël
depuis
$895,440
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ID: 38677
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

Reference : HD 108 Magnifique projet de deux immeubles dans le nouveau quartier de Hadera Un country club est en construction a 300 mètres du projet , école , commerce , salle de sport , terrain de tennis . le 1er immeuble est de 23 étages , le second 21 étages . 4 ascenseurs , 6 appartements par étage . Plusieurs appartements à la vente de 3 à 5 pièces Chaque appartement est reçu avec une place de parking et une cave privée souterrain. Les 5 pièces sont reçues avec 2 places de parking . Le promoteur promet de magnifique finitions ainsi qu'une pause complète de climatisation dans chaque appartement 3 pièces : 83.5 m2 + 15 m2 de terrasse À partir du 1 er étage Prix: sur demande 4 pièces : 1er modèle : 92 m2 + 12 m2 de terrasse A partir de 2.730.000 nis 2eme modèle: 106 m2 + 24 m2 de terrasse Prix: À partir de 2.820.000 nis 5 pièces : 1er modèle : 120 m2 + 44 m2 de terrasse 2eme modèle : 124 m2 +42 m2 de terrasse 3ème modèle : 127 m2 + 48 m2 de terrasse À partir de 2.990.000 nis Modalités de paiement : 20% a la signature les 80 % restant jusqu'à la remise des clés . Livraison du projet : 2028

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Hadera, Israël
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