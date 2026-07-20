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Quartier résidentiel Appartement à louer à jérusalem - kiryat shmuel

Jérusalem, Israël
depuis
$3,608
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11
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ID: 38820
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaRav Berlin, 11

À propos du complexe

Magnifique appartement de 2 pièces situé dans l'un des quartiers les plus recherchés de Jérusalem. 6e étage avec ascenseur 2 pièces Salle de douche moderne Mamad (pièce sécurisée) Terrasse avec une vue exceptionnelle sur Jérusalem Toit-terrasse privé avec cuisine extérieure et vue panoramique spectaculaire Entièrement meublé Design architectural haut de gamme Place de parking privée disponible l'après-midi et le soir uniquement ? Loyer : 11 000 ₪ par mois ? Disponible à partir du 15.08.2026

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Jérusalem, Israël
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