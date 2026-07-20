Quartier résidentiel Appartement à louer à jérusalem - kiryat shmuel

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Magnifique appartement de 2 pièces situé dans l'un des quartiers les plus recherchés de Jérusalem.
6e étage avec ascenseur
2 pièces
Salle de douche moderne
Mamad (pièce sécurisée)
Terrasse avec une vue exceptionnelle sur Jérusalem
Toit-terrasse privé avec cuisine extérieure et vue panoramique spectaculaire
Entièrement meublé
Design architectural haut de gamme
Place de parking privée disponible l'après-midi et le soir uniquement
? Loyer : 11 000 ₪ par mois
? Disponible à partir du 15.08.2026
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Jérusalem, Israël
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