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Quartier résidentiel Beau 2 pièces à deux pas de ben gurion

Tel-Aviv, Israël
depuis
$980,720
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ID: 38288
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Rabbi Moshe Ben Ezra, 5

À propos du complexe

À vendre en exclusivité Dans le vieux nord, au 5 rue Ben Ezra Rue calme et agréable Appartement en retrait, donnant sur la rue principale Au 1er étage et demi Surface habitable d'environ 65 m², actuellement 2 pièces, possibilité d'en aménager une 3e Agencement fonctionnel et bien pensé Miklat dans l'immeuble

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Tel-Aviv, Israël
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