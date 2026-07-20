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Quartier résidentiel Tel-aviv : superbe appartement À vendre À 5 min À pied de la plage

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,57M
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9
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ID: 38261
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

À seulement 5 minutes à pied de la plage Superbe appartement situé dans un immeuble récent de 3 ans. Appartement 3 pièces • 63 m² habitables • Terrasse (mirpeset) de 8 m² • Mamad (pièce sécurisée) • Parking robotisé • 3ᵉ étage avec ascenseur (accessible PMR) • Orientations Sud et Est • Appartement agréable, lumineux et parfaitement agencé • À seulement 2 minutes à pied du parc Yarkon Prix demandé : 4 800 000 ₪

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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