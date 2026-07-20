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Quartier résidentiel Investissement – centre-ville de jérusalem | 2 pièces meublé avec terrasse et rendement élevé

Jérusalem, Israël
depuis
$685,520
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11
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ID: 38788
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Mazor, 10

À propos du complexe

À vendre – Opportunité rare au 10 rue Mazor, emplacement stratégique au cœur de Jérusalem ! Dans un immeuble ayant récemment bénéficié d'un projet de renforcement et de rénovation de type Tama 38, avec un hall d'entrée agréable, un ascenseur et un superbe rooftop à disposition des résidents. Appartement de 2 pièces, entièrement meublé et équipé, comprenant une terrasse avec vue, une pièce sécurisée mamad, la climatisation centrale et une cave privative. Le bien offre une excellente rentabilité et peut être loué autour de 5 500 ₪ par mois – idéal pour un investissement locatif ou pour habiter dans un emplacement central et très recherché. Le 10 rue Mazor se situe dans l'un des secteurs les plus centraux et les plus demandés de Jérusalem, à proximité des grands axes de transport, de la station de tramway de la rue Yafo, de la gare routière centrale et de la gare ferroviaire Yitzhak Navon. À quelques minutes à pied du marché de Mahane Yehuda, du centre-ville, des commerces, restaurants, cafés, institutions publiques et des transports en commun desservant tous les quartiers de la ville. L'emplacement permet également un accès rapide et pratique à la Vieille Ville ainsi qu'aux principaux pôles de loisirs, de commerce et de culture de Jérusalem. L'appartement bénéficie en outre d'un potentiel futur de Pinouï-Binouï, dans le cadre du renouvellement urbain prévu autour des immeubles voisins, offrant une possibilité de valorisation supplémentaire à long terme. Un emplacement rare qui conjugue accessibilité, vie urbaine et confort maximal – au cœur vibrant de Jérusalem. Une opportunité intelligente à ne pas manquer !

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
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Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

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