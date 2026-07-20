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Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces rénové, au calme, près de rothschild

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,31M
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11
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ID: 38536
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Oliphant, 9

À propos du complexe

À vendre en exclusivité, 10 rue Oliphant Dans un quartier paisible et bucolique du centre-ville Spacieux et confortable appartement de 3 pièces Vue dégagée au nord 3e étage sans ascenseur Environ 85 m², orientations nord-ouest et sud-est Appartement plein de charme tel-avivien Parquet en chêne Climatisation et mamad dans l'immeuble Parking à proximité

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Tel-Aviv, Israël
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