Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces rénové, au calme, près de rothschild

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10 rue Oliphant
Dans un quartier paisible et bucolique du centre-ville
Spacieux et confortable appartement de 3 pièces
Vue dégagée au nord
3e étage sans ascenseur
Environ 85 m², orientations nord-ouest et sud-est
Appartement plein de charme tel-avivien
Parquet en chêne
Climatisation et mamad dans l'immeuble
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Tel-Aviv, Israël
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