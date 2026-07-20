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Quartier résidentiel Magnifique 5 pieces situe a 5 mn du bd nordo

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,72M
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ID: 38570
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yehuda HaMaccabi, 43

À propos du complexe

magnifique immeuble neuf !!!!!! situe dans le nord de tel aviv a vendre appartement 5 pieces avec superbe vue 2 etage avec terrasse 13.5 m2 a 5 mn du bd nordo !!!!!!!!!!! ideal grande famille

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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