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Quartier résidentiel Immeuble neuf - florentine - 3 pièces

Tel-Aviv, Israël
depuis
$980,720
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ID: 38381
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Herzl, 122

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans le quartier de Florentine ! Immeuble neuf de 5 ans, 3ème étage avec 2 ascenseurs. 60m² + 6m² de balcon, 3 pièces avec mamad. 1 parking robotique en cours d'installation, chauffe-eau solaire. Prix : 2,990,000₪

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Tel-Aviv, Israël
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