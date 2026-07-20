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Quartier résidentiel 3 pièces à holon centre

Ascalon, Israël
depuis
$449,360
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ID: 38767
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Neve Shalom, 16

À propos du complexe

Superbe 3 pièces, idéal pour investisseur, situé dans un endroit calme en plein centre.

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Ascalon, Israël
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