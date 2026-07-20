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Quartier résidentiel Rue mikha, À deux pas de ben yehuda, tel-aviv – appartement rÉnovÉ dans le cadre d'un tama 38

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,25M
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6
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ID: 38267
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Michah, 7

À propos du complexe

Situé dans un immeuble entièrement rénové dans le cadre d'un projet Tama 38/1, ce superbe appartement de 3 pièces neuf offre tout le confort moderne dans un emplacement recherché, à proximité de la plage. Caractéristiques : • 3 pièces dont un mamad • 75 m² habitables • 4ᵉ étage • Ascenseur • Appartement neuf, entièrement équipé • Prestations modernes et finitions soignées • Immeuble rénové dans le cadre du Tama 38/1 Idéal pour un couple, des seniors ou toute personne recherchant un appartement confortable, accessible et prêt à emménager.

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Tel-Aviv, Israël
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