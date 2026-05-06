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Quartier résidentiel Appartement entièrement rénové de 4 pièces 84m² – ramot alef, jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$2,80M
;
12
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ID: 35623
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Lewi Lipski, 42

À propos du complexe

Appartement entièrement rénové de 4 pièces 84m² – Ramot Alef, Jérusalem 2ème étage, sans ascenseur. 4 pièces de 84m² au 2ème étage Séjour, salle à manger 3 chambres à coucher, 1 salle de bains, 2 wc Climatisation, chauffe-eau gaz, doud chemech Porte blindée, grillages, volets roulants Exposition : Est-Ouest. Possibilité de faire une souccah dans la cour, et un ascenseur dans l'immeuble. Prix : 2.800 000 sh Ce prix ne comprend pas notre commission d'agence qui est de 2% hors TVA

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Jérusalem, Israël
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