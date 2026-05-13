Quartier résidentiel Appartement lumineux et spacieux a vendre a givat mordehai - jerusalem immobilier 026786595

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Au cœur de Givat Mordechai, dans un environnement recherché et pratique pour la vie quotidienne, découvrez ce bel appartement 4,5 pièces lumineux bénéficiant d’une vue dégagée et d’un emplacement exceptionnel à Jérusalem. Situé en étage élevé, l’appartement offre une agréable pièce de vie, un balcon de 8 m²,et un Mamad . Le bien a été rénové il y a 7 ans et se trouve en très bon état général. L’immeuble dispose d’un ascenseur de shabbat ainsi que d’un parking de l’immeuble. Le quartier est particulièrement apprécié pour sa proximité avec les écoles, synagogues, commerces, transports et centres médicaux. Une excellente opportunité pour une famille, un jeune couple ou un investissement patrimonial à Jérusalem. Disponible dans 4 mois.
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Jérusalem, Israël
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