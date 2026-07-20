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Quartier résidentiel À ne pas manquer ! magnifique 4 pièces rénové par architecte, à vendre, proche de la mer, bat yam

Bat Yam, Israël
depuis
$1,01M
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10
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ID: 38743
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

À propos du complexe

Référence : BY 237 Quartier : Centre-ville, à 5 min de la mer, des centres commerciaux et du tramway Joli 4 pièces dont mamad Entièrement rénové par architecte Surface de 102 m² Terrasse de 12 m² avec vue partielle sur la mer Orientation Ouest, Sud et Nord 7e et dernier étage avec ascenseur Climatisation 2 salles de bain Possibilité d'acheter les meubles 1 place de parking double au cadastre

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Bat Yam, Israël
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