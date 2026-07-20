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Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, proche de la mer, à ne pas manquer ! bien agencé, clair, spacieux, magnifique, rénové

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,60M
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ID: 38766
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Agripas, 5

À propos du complexe

Situé à proximité du parc Hayarkon dans petite rue résidentielle. 2,5 pièces de 65 m² avec balcon de 12 m², parking, ascenseur dans immeuble récent. À ne pas louper !

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Tel-Aviv, Israël
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