  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel 2 pièces avec ascenseur, immeuble de standing

Quartier résidentiel 2 pièces avec ascenseur, immeuble de standing

Tel-Aviv, Israël
depuis
$895,700
;
6
Laisser une demande
ID: 36261
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Frishman, 42 Frishman Falafel Sabich Frishman

À propos du complexe

Immeuble Bauhaus rénové. 2 pièces avec ascenseur, entièrement rénové. Produit rare et recherché, proche mer.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Bel appartement
Jérusalem, Israël
depuis
$1,87M
Quartier résidentiel Centre ville. idéalement placé. entièrement rénové.
Raanana, Israël
depuis
$1,21M
Quartier résidentiel Exceptionnel - centre-ville - complexe rotem chani
Raanana, Israël
depuis
$3,49M
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$851,760
Quartier résidentiel Appartement en duplex de 3 pièces
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,36M
Vous regardez
Quartier résidentiel 2 pièces avec ascenseur, immeuble de standing
Tel-Aviv, Israël
depuis
$895,700
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Mini-penthouse exceptionnel de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !
Quartier résidentiel Mini-penthouse exceptionnel de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !
Quartier résidentiel Mini-penthouse exceptionnel de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !
Quartier résidentiel Mini-penthouse exceptionnel de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !
Quartier résidentiel Mini-penthouse exceptionnel de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !
Afficher tout Quartier résidentiel Mini-penthouse exceptionnel de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !
Quartier résidentiel Mini-penthouse exceptionnel de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !
Hadera, Israël
depuis
$3,05M
BZH Vous rêvez d'un appartement unique, splendide, raffiné avec en prime une grande terrasse ? Le département francophone de RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité un magnifique appartement décoré par un architecte, au centre-ville, rue Tarna, dans le projet haut de gamme VIVA, apprécié…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Beau 5 pieces immeuble de luxe
Quartier résidentiel Beau 5 pieces immeuble de luxe
Quartier résidentiel Beau 5 pieces immeuble de luxe
Quartier résidentiel Beau 5 pieces immeuble de luxe
Quartier résidentiel Beau 5 pieces immeuble de luxe
Quartier résidentiel Beau 5 pieces immeuble de luxe
Netanya, Israël
depuis
$6,19M
Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Ce projet est idéalement situé à proximité de synagogues, d'écoles et d'un grand parc pour enfants. Il se trouve également dans un nouveau quartier où la plupart des grands constructeurs ont déjà réalisé …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces idéalement situé
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces idéalement situé
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces idéalement situé
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces idéalement situé
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces idéalement situé
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement 4 pièces idéalement situé
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces idéalement situé
Jérusalem, Israël
depuis
$1,41M
Dans l'emplacement le plus central et le plus recherché du quartier, dans un petit immeuble élégant ayant bénéficié d'une rénovation de façade et de l'ajout d'un ascenseur. Appartement 4 pièces, 104 m² construits, agencé intelligemment et avec goût + balcon souccah de 10 m² ! Appartement par…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller