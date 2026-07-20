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Quartier résidentiel Bonne affaire à florentine

Tel-Aviv, Israël
depuis
$738,000
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ID: 38389
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaRav Itshak Yedidya Frenkel, 39

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans le quartier de Florentine. Immeuble neuf, 4ème étage avec ascenseur. 2 pièces, 38m² + 9m² de balcons. Mamad inclus. Loué à 6 000₪ à un locataire qui y habite depuis 7 ans. Prix : 2 250 000₪

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Tel-Aviv, Israël
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