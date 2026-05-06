  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel À vendre - penthouse neuf avec piscine privÉe À kerem hateimanim, tel-aviv-yafo

Quartier résidentiel À vendre - penthouse neuf avec piscine privÉe À kerem hateimanim, tel-aviv-yafo

Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,92M
;
20
Laisser une demande
ID: 35941
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Geula, 17

À propos du complexe

À VENDRE - PENTHOUSE NEUF AVEC PISCINE PRIVÉE À KEREM HATEIMANIM, TEL-AVIV-YAFO 6ᵉ et dernier étage 140 m² habitables 60 m² de balcons 70 m² de terrasse privée sur le toit 30 m² de piscine privée 5 pièces 2 places de parking privées 1 pièce de stockage privée Vues dégagées et ambiance unique À quelques pas de la plage Prix : 17 500 000 NIS Contact : Megane Agence : Premium Real Estate Frais d'agence : 2 % + TVA

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel En plein cœur du centre-ville de jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$895,700
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pièces jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,76M
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m2 et 104m2
Jérusalem, Israël
depuis
$1,15M
Quartier résidentiel Appartement d'exception à l'entrée de tel aviv (ramat gan/givataim)
Givatayim, Israël
depuis
$2,54M
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces en rez-de-jardin à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,18M
Vous regardez
Quartier résidentiel À vendre - penthouse neuf avec piscine privÉe À kerem hateimanim, tel-aviv-yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,92M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Bel appartement avec terrasse dans un immeuble neuf - projet de qualité
Quartier résidentiel Bel appartement avec terrasse dans un immeuble neuf - projet de qualité
Quartier résidentiel Bel appartement avec terrasse dans un immeuble neuf - projet de qualité
Quartier résidentiel Bel appartement avec terrasse dans un immeuble neuf - projet de qualité
Quartier résidentiel Bel appartement avec terrasse dans un immeuble neuf - projet de qualité
Afficher tout Quartier résidentiel Bel appartement avec terrasse dans un immeuble neuf - projet de qualité
Quartier résidentiel Bel appartement avec terrasse dans un immeuble neuf - projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$986,960
Mardochée Khayat vous invite à vivre dans un de nos projets résidentiels de Netanya. Le projet est situé dans le quartier en face de Kiriat Hasharon, proche des nouveaux accès à l'autoroute 2 (Tel Aviv/Haifa). Le Projet Nevo Hasharon est situé à proximité du country Elystour, synagogue, supe…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement 3 pièces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,55M
À vendre – Appartement 3 pièces avec vue mer Tour Frishman Superficie : 91 m² + Terrasse : 12 m² Étage : 11e, orientation nord-est (vue mer) Pièces : • Salon spacieux • Chambre sécurisée (Mamad) • Suite parentale avec salle de bain Salles de bain total : 2 Parking : Oui Cave : 12 m² Dans l…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier récent du park ? elle est pour vous !
Quartier résidentiel Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier récent du park ? elle est pour vous !
Quartier résidentiel Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier récent du park ? elle est pour vous !
Quartier résidentiel Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier récent du park ? elle est pour vous !
Quartier résidentiel Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier récent du park ? elle est pour vous !
Afficher tout Quartier résidentiel Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier récent du park ? elle est pour vous !
Quartier résidentiel Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier récent du park ? elle est pour vous !
Hadera, Israël
depuis
$1,45M
BZH Le département francophone de RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous présente une nouvelle exclusivité. Découvrez une maison de 7 pièces spacieuse et lumineuse dans la zone pavillonnaire du quartier recherché du Park. Caractéristiques : - Maison ultra design, confortable sur 3 étages …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller