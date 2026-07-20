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Quartier résidentiel Proche mer - kerem hateimanim

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,13M
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ID: 38330
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaKovshim, 5

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, proche de Ben-Yehuda et du Kerem Hateimanim 4ème étage avec ascenseur 2 pièces 57m² + 13m² de terrasse Possibilité de diviser le salon pour créer une chambre supplémentaire Mamad 2 expositions : Sud, Est Prix : 3,450,000₪ Mendel Hagege HM-INVEST.co.il Israël(+972) : 052,577,50,44 France(+33) : 01,77,38,01,19

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Tel-Aviv, Israël
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