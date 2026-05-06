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Quartier résidentiel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa

Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,23M
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ID: 36006
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Hativat Kiryati, 12

À propos du complexe

Neuf / luxueuse villa de 300m2 + jardin et spa emplacement exceptionnel excellent rapport qualite / prix Piscine et salle de sport

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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