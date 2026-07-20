  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bnei Brak
  4. Quartier résidentiel Emplacement idéal ! 5 pièces à vendre face au parc hayarkon, proche de toutes commodités, bnei brak

Quartier résidentiel Emplacement idéal ! 5 pièces à vendre face au parc hayarkon, proche de toutes commodités, bnei brak

Bnei Brak, Israël
depuis
$1,28M
;
8
Laisser une demande
ID: 38756
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bnei Brak
  • Adresse
    Baal Shem Tov, 24

À propos du complexe

Référence : BK 100 Quartier : face au parc Hayarkon et Ramat Hahayal et à 5 minutes du centre de Tel Aviv Grand 5 pièces dont mamad Surface de 150 m² 2 terrasses (terrasse souccah innovante et ouvrable + terrasse de 13 m²) Vue dégagée et verdoyante 5e étage avec 2 ascenseurs dont ascenseur de shabbat Climatisation Cave attenante à l'appartement Parking privé Actuellement loué avec possibilité de garder les locataires Emplacement stratégique : À quelques minutes à pied du parc Yarkon, à proximité du centre commercial Hayalon, du complexe d'affaires Lehi, des transports en commun, des établissements scolaires et bien plus encore !

Localisation sur la carte

Bnei Brak, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Rez-de-jardin quartier lotan
Ascalon, Israël
depuis
$475,600
Quartier résidentiel Superbe 103 m² à deux pas de la mer avec parking et ascenseur
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,75M
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces avec terrasse refait à neuf
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,51M
Quartier résidentiel Grand local commercial à louer, proche de toutes commodités et de la station de train, het, ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$2,755
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, bonne occasion, dans un bel immeuble, proche de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$656,000
Vous regardez
Quartier résidentiel Emplacement idéal ! 5 pièces à vendre face au parc hayarkon, proche de toutes commodités, bnei brak
Bnei Brak, Israël
depuis
$1,28M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, proche de la mer, vue sur la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, proche de la mer, vue sur la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, proche de la mer, vue sur la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, proche de la mer, vue sur la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, proche de la mer, vue sur la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, proche de la mer, vue sur la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, proche de la mer, vue sur la mer
Herzliya, Israël
depuis
$1,31M
Référence : HR 133 Quartier : Herzliya Pituah, 1ere ligne de mer 2 pièces Surface de 58 m2 Face à la mer, vue imprenable 10e étage avec ascenseurs Climatisation
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces avec vue mer !
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces avec vue mer !
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces avec vue mer !
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces avec vue mer !
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces avec vue mer !
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 2 pièces avec vue mer !
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces avec vue mer !
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,39M
Appartement à vendre à Tel-Aviv, 2ème ligne de la mer ! Immeuble avec un beau lobby, laverie, salle de sport, grand toit commun avec jacuzzi et une magnifique vue mer comme à l'hôtel. 7ème étage avec ascenseurs 2 pièces 54m² + 9m² de balcon avec vue mer Parking commun Prix : 4 250 000 ₪ Char…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Vente exclusive | appartement 4 pièces moderne (ascenseur | parking | mamad | mirpeset) au centre-ville de rishon lezion
Quartier résidentiel Vente exclusive | appartement 4 pièces moderne (ascenseur | parking | mamad | mirpeset) au centre-ville de rishon lezion
Quartier résidentiel Vente exclusive | appartement 4 pièces moderne (ascenseur | parking | mamad | mirpeset) au centre-ville de rishon lezion
Quartier résidentiel Vente exclusive | appartement 4 pièces moderne (ascenseur | parking | mamad | mirpeset) au centre-ville de rishon lezion
Quartier résidentiel Vente exclusive | appartement 4 pièces moderne (ascenseur | parking | mamad | mirpeset) au centre-ville de rishon lezion
Afficher tout Quartier résidentiel Vente exclusive | appartement 4 pièces moderne (ascenseur | parking | mamad | mirpeset) au centre-ville de rishon lezion
Quartier résidentiel Vente exclusive | appartement 4 pièces moderne (ascenseur | parking | mamad | mirpeset) au centre-ville de rishon lezion
Rishon LeZion, Israël
depuis
$780,640
Vente exclusive Appartement 4 pièces moderne (ascenseur | parking | mamad | mirpeset) au centre-ville de Rishon LeZion * Appartement 4 pièces particulièrement spacieux * 100 m² habitables * Mirpeset (terrasse) ensoleillée d'environ 10 m² * Mamad (pièce sécurisée) * Grand ascenseur (6 person…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller