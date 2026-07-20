Quartier résidentiel Emplacement idéal ! 5 pièces à vendre face au parc hayarkon, proche de toutes commodités, bnei brak

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Référence : BK 100
Quartier : face au parc Hayarkon et Ramat Hahayal et à 5 minutes du centre de Tel Aviv
Grand 5 pièces dont mamad
Surface de 150 m²
2 terrasses (terrasse souccah innovante et ouvrable + terrasse de 13 m²)
Vue dégagée et verdoyante
5e étage avec 2 ascenseurs dont ascenseur de shabbat
Climatisation
Cave attenante à l'appartement
Parking privé
Actuellement loué avec possibilité de garder les locataires
Emplacement stratégique : À quelques minutes à pied du parc Yarkon, à proximité du centre commercial Hayalon, du complexe d'affaires Lehi, des transports en commun, des établissements scolaires et bien plus encore !
Localisation sur la carte
Bnei Brak, Israël
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