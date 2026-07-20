Quartier résidentiel Appartement neuf dans la tour bsr sarona (haut standing)

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Dans le cadre du complexe BSR Sarona Dream, découvrez un superbe appartement de luxe idéalement situé, proposé à un prix exceptionnel !
L'estimation de l'expert dépasse de plus d'un million de NIS le prix demandé ! Une opportunité unique pour les investisseurs avisés et réactifs.
Détails du bien :
- 3 chambres spacieuses et lumineuses
- Cuisine et séjour spacieux avec de grandes fenêtres offrant une vue dégagée
- Situé au 19e étage, avec une vue imprenable sur le parc Sarona
- Surface habitable : 103 m²
- Balcon : 9 m²
- Orientation : Sud-Est
- Parking souterrain privé
Le projet comprend :
- Salle de sport entièrement équipée
- Chambres meublées de luxe
- Prestations de très haute qualité
Emplacement exceptionnel – en plein cœur de la ville
Situé au-dessus du complexe commercial Sarona, à proximité immédiate des restaurants, cafés, lieux de divertissement, bureaux et centres culturels. Accessibilité parfaite aux principaux axes routiers et aux transports en commun (train et métro).
Prix : 5 970 000 NIS
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
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