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Quartier résidentiel Appartement neuf dans la tour bsr sarona (haut standing)

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,96M
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ID: 38533
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Leonardo da Vinci, 2

À propos du complexe

Dans le cadre du complexe BSR Sarona Dream, découvrez un superbe appartement de luxe idéalement situé, proposé à un prix exceptionnel ! L'estimation de l'expert dépasse de plus d'un million de NIS le prix demandé ! Une opportunité unique pour les investisseurs avisés et réactifs. Détails du bien : - 3 chambres spacieuses et lumineuses - Cuisine et séjour spacieux avec de grandes fenêtres offrant une vue dégagée - Situé au 19e étage, avec une vue imprenable sur le parc Sarona - Surface habitable : 103 m² - Balcon : 9 m² - Orientation : Sud-Est - Parking souterrain privé Le projet comprend : - Salle de sport entièrement équipée - Chambres meublées de luxe - Prestations de très haute qualité Emplacement exceptionnel – en plein cœur de la ville Situé au-dessus du complexe commercial Sarona, à proximité immédiate des restaurants, cafés, lieux de divertissement, bureaux et centres culturels. Accessibilité parfaite aux principaux axes routiers et aux transports en commun (train et métro). Prix : 5 970 000 NIS

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Tel-Aviv, Israël
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