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Nouveaux bâtiments à vendre en Bnei Brak

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Quartier résidentiel Emplacement idéal ! 5 pièces à vendre face au parc hayarkon, proche de toutes commodités, bnei brak
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Bnei Brak, Israël
depuis
$1,28M
Référence : BK 100 Quartier : face au parc Hayarkon et Ramat Hahayal et à 5 minutes du centre de Tel Aviv Grand 5 pièces dont mamad Surface de 150 m² 2 terrasses (terrasse souccah innovante et ouvrable + terrasse de 13 m²) Vue dégagée et verdoyante 5e étage avec 2 ascenseurs dont ascenseur d…
Agence
Immobilier.co.il
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