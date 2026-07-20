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Quartier résidentiel Superbe penthouse - florentine

Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,26M
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ID: 38301
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Abarbanel, 54

À propos du complexe

Superbe penthouse à vendre à Tel Aviv, dans le quartier de Florentine. À seulement quelques mètres du Park Hamesila, de Neve Tsedek et du quartier animé de Florentine, ce bien d'exception bénéficie d'un emplacement particulièrement recherché. Spacieux penthouse de 5 pièces, avec 4 chambres à coucher, 2 salles de bain et une magnifique double hauteur sous plafond. Il dispose de 150 m² habitables ainsi que 140 m² de terrasse, offrant de généreux espaces de vie intérieurs et extérieurs. Grâce à sa triple exposition, l'appartement profite d'une luminosité exceptionnelle et d'une vue entièrement dégagée. Le bien est complété par 2 places de parking privatives ainsi qu'une cave. Prix : 13 000 000 NIS

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Tel-Aviv, Israël
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